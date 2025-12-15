Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:06 AM IST

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ജനരോഷം; പ്രഹരത്തിലും മൂന്നാം സർക്കാർ ലക്ഷ്യം കൈവിടാതെ​ സി.പി.എം

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ ഇ​ന്ന്​; തോ​ൽ​വി വി​ല​യി​രു​ത്തും
    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ജനരോഷം; പ്രഹരത്തിലും മൂന്നാം സർക്കാർ ലക്ഷ്യം കൈവിടാതെ​ സി.പി.എം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലോ​ക്സ​ഭ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ലെ ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ഷ്ട​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മൂ​ന്നാം ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്ക​ലാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യാ​കെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച്, ജ​ന​ക്ഷേ​മ വി​ക​സ​നം തു​ട​രാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട​വ​രാ​കെ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്. നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പോ​ർ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​വ​രെ ​ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​ക്കി​യേ മ​തി​യാ​കൂ.

    ചെ​റി​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നാം ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​പ്​​നം അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ധി സി.​പി.​എം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. കോ​ട്ട​കൊ​ത്ത​ള​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ച്​ പോ​യ​തോ​ടെ, പു​റ​ത്ത്​ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ ജ​ന​രോ​ഷ​വും നേ​തൃ​ത്വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ധ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. തോ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന പ​തി​വ്​ പ​ല്ല​വി​ക്ക​പ്പു​റം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ബോ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വേ​​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ചേ​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് യോ​ഗ​വും പ​രാ​ജ​യ​കാ​ര​ണം വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു, മു​സ്​​ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി വി​വി​ധ​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ര​ടി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​ പേ​രി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ പ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​ന്നോ, ര​ണ്ടോ ചെ​റു​വി​ഭാ​ഗ​മൊ​ഴി​കെ സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി പൊ​തു​വി​ൽ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​നി​ല തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണി​പ്പോ​ഴ​ത്തെ​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​നൊ​ത്ത്​ സി.​പി.​എം വ​ർ​ഗീ​യ കാ​ർ​ഡി​റ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ​ക്ഷം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വേ​ള​യി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച വ്യാ​ജ കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട്, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​​ളെ മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ‘താ​ലോ​ലി​ക്ക​ൽ’ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തു നി​ന്ന​ക​ന്നെ​ന്നും, ‘ഇ​ട​ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ’​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​മ്മു​ടെ വീ​ഴ്ച നി​മി​ത്ത​മാ​യോ എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്​ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്​. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ന്‍റേ​താ​യ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വി​ക​സ​ന വി​രു​ദ്ധ​രാ​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എം സ​മീ​പ​ന​വും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​തെ​യും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സ​മാ​ന കേ​സു​ള്ള​ എം. ​മു​കേ​ഷ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​​യെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​തും ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം​ ജ​ന​രോ​ഷ​മാ​യി ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യെ​ന്നും​ നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

