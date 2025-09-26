Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎൻ.എസ്​.എസിന്‍റെ ഇടത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 7:20 AM IST

    എൻ.എസ്​.എസിന്‍റെ ഇടത് ചായ്​വ്​​: വോട്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ സി.പി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ.എസ്​.എസിന്‍റെ ഇടത് ചായ്​വ്​​: വോട്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ സി.പി.എം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ-​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​മാ​ക്കി വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം. മൂ​ന്നാം സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ നി​ല​വി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ഷ്ടം വ​രി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ധ്യ-​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ ആ​​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ (എം) ​ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​ ഇ​ട​ത് വി​രോ​ധ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ട്​ ഷെ​യ​റി​ൽ അ​ത്​ മ​റി​ക​ട​ക്കാം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​മെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ​

    സ​മ​ദൂ​ര നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് എ​പ്പോ​ഴും വ​ല​ത് ചാ​യ്​​വാ​യി​രു​ന്നു​​. ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​ൽ​​ ആ​ദ്യം പോ​ർ​മു​ഖം തു​റ​ന്ന​തും​ അ​വ​രാ​ണ്. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​ നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ര​മാ​യി പൊ​തു​വി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും.

    യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​വും അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സും കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും സ​ർ​ക്കാ​റും ത​മ്മി​ൽ അ​ക​ലം കൂ​ടി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​മാ​യി. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി അ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​ക​ൽ​ച്ച​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ത​സ്തി​ക നി​ക​ത്തി​യാ​ലേ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്​​ത എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ മ​ഞ്ഞു​രു​കി.

    പി​ന്നാ​ലെ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം, ​അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന​ ഉ​റ​പ്പും ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും എ​തി​ർ​ത്തും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nssCPMpinarayi governmentKerala
    News Summary - CPM in a bid to get votes from nss
    Similar News
    Next Story
    X