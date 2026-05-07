മുന്നണി യോഗത്തിൽ പിണറായി: 'വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം; കാര്യമാക്കുന്നില്ല'
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ തുടർന്നുള്ള വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ താൻ സഹിച്ചോളാമെന്നും അത് തനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ. ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. പലവിധ കാരണങ്ങളാണ് പരാജയത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചുവരാം. 2029 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനാകും.
ബി.ജെ.പി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉന്നംവെക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിവെച്ചെങ്കിലും വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളെകുറിച്ച കൂടുതൽ പരാമർശങ്ങൾ യോഗത്തിലുണ്ടായില്ല.
തനിക്കെതിരെ ഉയരാനിടയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് തുടക്കത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പരാജയത്തിനുശേഷം പിണറായി വിജയനും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം രൂക്ഷവിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി അണികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുണ്ട്.
