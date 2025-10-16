Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:16 AM IST

    ജി. സുധാകരനെ അധിക്ഷേപിച്ച പ്രവർത്തകൻ ക്ഷമാപണം നടത്തി; സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ എ​ച്ച്. സ​ലാ​മല്ലെന്ന് സി.പി.എം ജില്ല സെക്രട്ടറി

    G Sudhakaran, H Salam, R Nazar
    ജി. സുധാകരൻ, ആർ. നാസർ, എച്ച്. സലാം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജി. സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ. ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട്​ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ നാ​സ​ർ പറഞ്ഞു.

    അ​യാ​ളെ താ​ക്കീ​ത്​ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്. സ​ലാ​മാ​ണ്​ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം വെ​റു​തെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും നാ​സ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സു​ധാ​ക​ര​നെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ എ​ച്ച്. സ​ലാം എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്രതികരിച്ചു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മോ​ശം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശീ​ല​മ​ല്ല. അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെന്നും സലാം വ്യക്തമാക്കി.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ​ത​ന്നെ ചി​ന്തി​ക്ക​ണം. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ലും അ​തി​ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശം ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും സ​ലാം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കെ.​പി.​സി.​സി സം​സ്കാ​ര​സാ​ഹി​തി തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല ക്യാ​മ്പി​ലെ സെ​മി​നാ​റി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ മു​ത​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​.

    പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു ​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ​തി​രെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത്. ത​ന്നോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​ൻ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്നോ​ട് ഫൈ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​ർ ആ​രും ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. എ.​കെ. ബാ​ല​ന് ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ന്‍ എ​ന്ത് കാ​ര്യ​മെ​ന്നും സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ത​ന്നെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ സ​ജി ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​വും പ​ക്വ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നി​ല്ല. സം​ഘ​ട​നാ​ശൈ​ലി​യും അ​റി​യി​ല്ല. സൂ​ക്ഷി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചാ​ല്‍ കൊ​ള്ളാം. ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ചി​ല സ​ഖാ​ക്ക​ൾ പ​ട​ക്കം​പൊ​ട്ടി​ച്ചു. ടീ​പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​ത്തി. അ​തി​ൽ സ​ജി​യും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പാ​ര്‍ട്ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ താ​ൻ ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സ​ജി ചെ​റി​യാ​നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് യോ​ജി​ക്കാ​തെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത 14 പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഈ​യി​ടെ ന​ട​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി വി​ല​ക്കി​യി​ല്ല.

    എ.​കെ. ബാ​ല​ന്​ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ന്‍ എ​ന്ത് കാ​ര്യം. 1972ലെ ​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ബാ​ല​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ത് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മെ​ന്താ​ണ്. താ​ന്‍ മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മാ​റാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ മ​ന​സ്സാ​ണെ​ന്ന്​ എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ ​ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്​​ പേ​ജി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പാ​ര്‍ട്ടി അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സു​ധാ​ക​ര​ന് തോ​ന്ന​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ത​നി​ക്ക്​ അ​ങ്ങ​നെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മി​ല്ല, വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബാ​ല​ന്‍ പ​റ‍ഞ്ഞു.

    ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നു​ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

