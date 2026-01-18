Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:11 PM IST

    ബി.ജെ.പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നീക്കുപോക്കെന്ന് സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി

    ബി.ജെ.പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നീക്കുപോക്കെന്ന് സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​​​ജെ.​പി​യെ​യും അ​തി​ന്‍റെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ട​ത്ത് അ​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി. ഇ​താ​ക​ട്ടെ സ​ഖ്യ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത​ത്​​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​ക്ക്​ പോ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി.

    ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ബ്ലോ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ നി​ല​പാ​ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലാ​യാ​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പൊ​തു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​രോ ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ ബ്ലോ​ക്കി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രം ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ളം, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്‌, അ​സ്സം, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍, ഇ​ട​തു സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണം. ബം​ഗാ​ളി​ല്‍, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ചേ​രി​തി​രി​വു​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റേ​യും, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​യും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും.

    ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്​

    ജ​മ്മു-​കാ​ശ്‌​മീ​രി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ന പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്‌ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട്‌ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഐ​ക്യ​ക​ണ്‌​ഠേ​ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മേ​യം പാ​സ്സാ​ക്കി. ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ഡു​ക​ള്‍ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്‌​ത​തി​നെ​തി​രെ സം​യു​ക്ത ട്രേ​ഡ്‌ യൂ​ണി​യ​നു​ക​ള്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12-ന്‌ ​ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ള്ള പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന്‌ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പൂ​ര്‍ണ്ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്ക്‌ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ട്രേ​ഡ്‌ യൂ​ണി​യ​നു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്‌ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്‌ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ഡ​റ്റു​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തും. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്‌ നി​യ​മം ഇ​ല്ലാ​യ്‌​മ ചെ​യ്‌​ത​തി​നെ​തി​രെ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 30-ന്‌ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 5-ന്‌ ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രാ​ഴ്‌​ച​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ക്യാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ബി.​ജെ.​പി​​യെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണോ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി. ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​സ്തു​താ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​ത് എ​ന്തും വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യാ​ൻ ഉ​ളു​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ - ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ശ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പോ​രാ​യ്‌​മ​യേ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്‌ മു​മ്പാ​കെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​മെ​ന്നും ബേ​ബി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

