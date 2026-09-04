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    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോൽവി: സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദം

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    തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കിന്റെ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ം കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്കം
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോൽവി: സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ​വാ​ദം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​യ​ക​റ്റി കൈ ​ക​ഴു​കാ​നു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ത​ന്ത്രം തൊ​ണ്ട ​തൊ​ടാ​തെ വി​ഴു​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം .എം. ​തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കിന്റെ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ പ്ര​ബ​ല പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ​ട​യൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ തി​രു​ത്തും​വി​ധം തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ല്ല, ജ​ന​ത്തി​നാ​ണ് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി, ജ​നം ന​ൽ​കി​യ ഷോ​ക്ക് ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്‍റാ​ണ് തോ​ൽ​വി​യെ​ന്ന് ഐ​സ​ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട​തും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തും വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ണി​ക​ൾ​ക്കും​മേ​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച് നേ​തൃ​മാ​റ്റ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ത​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി ത​ട​യു​ക​യാ​ണ്​ തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​ക്ക് ശേ​ഷം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ, പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടം. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​വും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യും അ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ കേ​വ​ലം വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​വി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശൈ​ലി​യെ​യും ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​രാ​ജ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ത​ന്റെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട അ​നി​ഷേ​ധ്യ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ള​യി​ലേ നു​ള്ളാ​നാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, തോ​ൽ​വി​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​മേ​ൽ ചാ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഐ​സ​ക് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന​പ്പു​റം ഒ​രു​വ​രി താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞോ​യെ​ന്ന് തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടെ​ന്നു​കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം.

    10 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ അ​ഹ​ങ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും ഉ​ന്നം വ്യ​ക്തം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ഴി​മ​തി, ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​തം, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി വ്യാ​മോ​ഹം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യും മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് തി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ശ​യ​ലേ​ശ​മ​ന്യേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​വും താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ വി​ട​വ് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഇ​ത് വോ​ട്ടു​ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​കെ​യാ​ണെ​ന്ന സ​മ​വാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലൂ​ടെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​മം.

    പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം വൃ​ത്തി​ക്ക്​ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്​ -ഐ​സ​ക്

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തോ​ൽ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച്​ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ഡോ. ​ടി.​എം. തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​ൻ സം​സ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​തി​ൽ പ​റ​യാ​ത്ത ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞോ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ര​ണ്ടു രേ​ഖ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട പ്ര​സം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലെ അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ വാ​ദം ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം താ​ൻ വൃ​ത്തി​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

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    News Summary - CPM calls for reforms on Election defeat
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