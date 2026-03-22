Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എം ഏരിയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 March 2026 5:48 PM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 5:54 PM IST

    സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വ. സ്മിത സുന്ദരേശൻ ബി.ജെ.പിയിൽ, വർക്കലയിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകും

    text_fields
    bookmark_border
    മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് ജില്ല സെക്രട്ടറിയും ബി.ജെ.പിയിൽ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വ. സ്മിത സുന്ദരേശൻ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. വർക്കലയിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കും.

    മുൻ സി.പി.എം നേതാവ് സുന്ദരേശന്‍റെ മകളാണ് സ്മിത. മുൻ വർക്കല ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്നു. നിലവിൽ ബ്ലോക്ക് അംഗമാണ്. ഒറ്റൂർ ഡിവിഷൻ അംഗവുമായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമെന്ന പദവി രാജിവെച്ച ശേഷമാണ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. നേരത്തെ, ബി.ഡി.ജെ.എസിന് നൽകിയ സീറ്റാണ് പ്രാദേശിക ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിന്‍റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ബി.ജെ.പി ഏറ്റെടുത്തത്.

    സി.പി.എമ്മിന്റെ മൂല്യച്യുതിയാണ് പാർട്ടി വിടാൻ കാരണമെന്ന് സ്മിത പ്രതികരിച്ചു. സി.പി.എമ്മിൽ വ്യക്തി താൽപര്യവും സ്വാർഥ താൽപര്യവും ആണ് ഉള്ളതെന്നും മോദിയുടെ വികസനം ആകർഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുന്നതെന്നും സ്മിത പറഞ്ഞു. സി.പി.എം മുൻ ജില്ല സെക്രട്ടറി വി. ജോയിയുടെ തട്ടകത്തിൽനിന്ന് ഉന്നത സി.പി.എം നേതാവിന്റെ മകളെത്തന്നെ അടർത്തിമാറ്റി പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബി.ജെ.പി വലിയ നേട്ടമായാണ് കാണുന്നത്.

    മഹിള കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് ജില്ല സെക്രട്ടറി ജയലക്ഷ്മിയും ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. ഷൊർണൂരിലെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി ശങ്കു ടി ദാസിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ബി.ജെ.പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മിഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ജയലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് തനിക്ക് വളരെ മോശം അനുഭവം നേരിട്ടെന്നും പലരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് വരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPMKerala Assembly Election 2026BJP
    News Summary - CPM Area Committee Member Adv. Smitha Sundaresan joins BJP
    X