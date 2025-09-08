Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:21 PM IST

    ‘ടി. സിദ്ദിഖ് എം.എൽ.എക്ക് ഇരട്ടവോട്ട്’; ആരോപണവുമായി സി.പി.എം

    'ടി. സിദ്ദിഖ് എം.എൽ.എക്ക് ഇരട്ടവോട്ട്'; ആരോപണവുമായി സി.പി.എം
    വയനാട്: ടി. സിദ്ദിഖ് എം.എൽ.എക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണവുമായി സി.പി.എം. വയനാട് ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖ് ആണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡ് പന്നിയൂർക്കുളത്തും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ ഓണവെയിലിലും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.

    വോട്ടർ പട്ടികകളുടേതെന്ന് പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡായ പന്നിയൂർകുളത്ത് ക്രമനമ്പർ 480 ൽ ടി.സിദ്ധിഖിന് വോട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷൻ 25 ഓണവയലിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമനമ്പർ 799ആയും ടി.സിദ്ധിഖിന്റെ​ പേരുണ്ടെന്ന് റഫീഖ് ആരോപിക്കുന്നു.

    ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്നും റഫീഖ് ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

    റഫീഖിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ:
    ‘വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ശ്രീ ടി. സിദ്ധീഖ് എം.എൽ.എ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡായ പന്നിയൂർകുളത്ത് ക്രമനമ്പർ 480 ൽ ഉണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷൻ 25 ഓണിവയലിൽ ക്രമനമ്പർ 799 ൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലും ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ടിടത്ത് വോട്ട് !
    ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ്.’




