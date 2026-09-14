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    സി.​പി.​എം വി​ശാ​ല സം​സ്​​ഥാ​ന സ​മി​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം;വീഴ്ചകൾ നിരത്തി സിപിഎം രേഖ

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    CPM State Secretary M.V. Govindan presenting the organizational report at the expanded state committee meeting in Kozhikode
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യോ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും സി.​പി.​എ​മ്മും മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി രേ​ഖ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കാ​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യ പോ​രാ​യ്മ​യാ​യി. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം​ത​ന്നെ വാ​യി​ച്ച​ത് തെ​റ്റാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ, വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ‘ബി.​ജെ.​പി-​സി.​പി.​എം അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര’ എ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി പ​ക​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും രേ​ഖ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്താ​ൽ ഹി​ന്ദു​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്നും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ​യും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​ടെ​യും രീ​തി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ തു​റ​ന്നു കാ​ട്ടു​ക​യെ​ന്ന​ത് വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി മാ​റ​ണം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​ഹ​ങ്കാ​രം, സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​തം, ആ​ഢം​ബ​ര ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം കു​റ​ച്ചു. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും മോ​ശം സ​മീ​പ​നം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി.

    ചി​ല മ​ന്ത്രി​മാ​രെ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​മി​ത​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഭ​ര​ണം മു​ഴു​വ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ധാ​ര​ണ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ഡ​ർ​മാ​രി​ലു​ണ്ടാ​യി.

    അ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​രു​തി. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വ​ർ​ഗ-​ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ക​ട​ന്നു വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ചി​ല​രി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പാ​ർ​ട്ടി ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തെ​റ്റാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ല്ലാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യ​ല്ല ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി​രേ​ഖ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​ള​മ​രം ക​രീം, കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ, പി.​കെ. ബി​ജു, സേ​വ്യ​ർ ചി​റ്റ​ല​പ്പ​ള്ളി, വി. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​സീ​ഡി​യ​മാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ പി.​ബി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ യു. ​വാ​സു​കി, വി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി.​ബി. രാ​ഘ​വ​ലു, അ​ശോ​ക് ധാ​വ്‌​ളെ, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, എ. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത പാ​ർ​ട്ടി രേ​ഖ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴ് വ​രെ ജി​ല്ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ത​ല ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്ക് പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ലെ ച​ർ​ച്ച. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റും പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യും ചേ​രും. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​യ​ർ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യും.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ഗ-​ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 307 പേ​രാ​ണ് വി​ശാ​ല സ​മി​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശാ​ല സ​മി​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ര​ട് രേ​ഖ നേ​ര​ത്തെ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ വി​ശ​ദ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​ൽ വി​ശാ​ല സ​മി​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മി​ല്ല. ജി​ല്ല​ത​ല ഗ്രൂ​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ‘അടിയൊഴുക്കുകൾ അറിഞ്ഞില്ല; ജനം അകന്നതും കണ്ടില്ല’

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം വി​ശാ​ല സ​മി​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി രേ​ഖ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വോ​ട്ട്​ ചോ​ർ​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഇ​ഷ്ടാ​നി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ​രി​യാ​യ പാ​ർ​ട്ടി കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മേ​ൽ​ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ രേ​ഖ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​വ​മ​തി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി. സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​ജ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പു​തി​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​തും വ​ർ​ഗ-​ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്​​ക​ര​ണം വേ​ണ്ട​ത്ര ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തും സം​ഘ​ട​നാ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തും ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    പാ​ർ​ട്ടി കേ​ഡ​ർ​മാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ല്ല അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള​വ​രും എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​മാ​ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണ​ണം. ഈ ​ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ജാ​തി-​വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളും കൈ​യ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രേ​ഖ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മ​ന​സ്സു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​രി​യാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സ​ഖാ​ക്ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

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    News Summary - CPM State Committee Begins in Kozhikode: Document Lays Bare Party Flaws and Election Lapses
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