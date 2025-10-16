Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:03 PM IST

    ജി. സുധാകരനെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ജി. സുധാകരനെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ
    ജി. സുധാകരൻ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​സ്. സു​ജാ​ത എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ ഉ​ണ്ടാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ക​ണ്ട​ത്. വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രി ആ​ഴി​ക്കു​ട്ടി മ​രി​ച്ച​ത​റി​ഞ്ഞ്​ അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ സു​ധാ​ക​ര​നെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    19ന് ​വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ്മാ​ര​ക കേ​ര​ള പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ന്നെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ പ​രാ​തി. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    News Summary - CPIM leaders try to convince G Sudhakaran
