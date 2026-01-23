Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    23 Jan 2026 11:57 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 11:57 PM IST

    സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; ആ​രോ​പ​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കണ്ണൂർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം

    പാ​ർ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ വെ​ള്ള​പൂ​ശു​ന്നു​വെ​ന്ന്
    സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; ആ​രോ​പ​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കണ്ണൂർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം
    കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ (ക​ണ്ണൂ​ർ): ജി​ല്ല​യി​ലെ സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വി. ​കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. ധ​ന​രാ​ജ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ഫ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ മു​മ്പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്‌. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ചാ​ന​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ധ​ന​രാ​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ തു​ക വ​ക​മാ​റ്റി​യ​താ​യും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ക​ടം വീ​ട്ടി​യ​താ​യും കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘പ​ലി​ശ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ കാ​ണാ​നി​ല്ല. 2021ൽ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത് താ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് തി​രി​മ​റി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 70 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന ഈ ​തു​ക വ​ര​വി​ൽ കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ ക​ടം വ​രി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ണ്ടി​ലും വ​ലി​യ തി​രി​മ​റി ന​ട​ന്നു. ഇ​ത് ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ വി​ചി​ത്ര​മാ​യ നി​ല​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​താ​ണ് ധ​ന​രാ​ജ് ഫ​ണ്ട് ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ഫ​ണ്ട് പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ര​സീ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പു​സ്ത​കം അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്‌. ആ​റ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ആ​രും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല’’ -കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ണ്ട് തി​രി​മ​റി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച ടി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്, പി.​വി. ഗോ​പി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​മീ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ക​ണ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. തെ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​രെ വെ​ള്ള​പൂ​ശാ​നും തെ​റ്റു ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ 17 പേ​ർ എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടും ത​ന്നെ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കി. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പോ​രാ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​സ്ത​മി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ര​യി​ൽ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ക്കു​ക​യും 25ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഘ​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ ആ​രോ​പ​ണം പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്

