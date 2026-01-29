Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    29 Jan 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:19 PM IST

    എൽ.ഡി.എഫിനെതിരെ മത്സരിച്ച അഞ്ച് പേരെ സി.പി.എം പുറത്താക്കി

    ഇ​രു​പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശു​പാ​ർ​ശ
    എൽ.ഡി.എഫിനെതിരെ മത്സരിച്ച അഞ്ച് പേരെ സി.പി.എം പുറത്താക്കി
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു​പേ​രെ സി.​പി.​എം പു​റ​ത്താ​ക്കി. ഇ​രു​പ​തോ​ളം പേ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്കും മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്തു. ജ​ന​കീ​യ മ​തേ​ത​ര മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ കാ​ഞ്ഞി​രം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് ചെ​റു​ക​ര, വ​ട​ക്കു​മ​ണ്ണം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ആ​ല്‍ത്ത​റ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച കെ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച റ​ജീ​ല, പെ​രി​ഞ്ചോ​ളം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച സു​ജാ​ത എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത്.

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ വി​നോ​ദ്, കു​മാ​ര​ന്‍, ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ന്‍, സു​ദ​ര്‍ശ​ന​ന്‍ ഹ​നീ​ഫ, അ​സ് ‌ലം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന ഏ​താ​നും പേ​രെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്കും ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​വ​രെ​ല്ലാം പി.​കെ. ശ​ശി അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളാ​യാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പി.​കെ. ശ​ശി​യും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ട​വ​രും നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രും. സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച പാ​ര്‍ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്‍.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

