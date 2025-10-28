Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:20 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ: ക​ടു​പ്പി​ച്ച് സി.​​പി.​​ഐ; മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ യോ​​ഗ​​ത്തി​​നി​​ല്ല

    • പി.​എം ശ്രീ: പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട്​ സി.പി.ഐ
    • സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ർ​നി​ല​പാ​ട്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും
    പി.​എം ശ്രീ: ക​ടു​പ്പി​ച്ച് സി.​​പി.​​ഐ; മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ യോ​​ഗ​​ത്തി​​നി​​ല്ല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ തീ​രു​മാ​നം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​വും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി തു​റ​ന്നി​ല്ല. കെ. ​രാ​ജ​ൻ, പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ചേ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​നി​ല​പാ​ട്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​യ​ർ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​രം.

    നേ​ര​ത്തെ പ​ല​തി​ലും ത​ർ​ക്ക​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ചെ​യ്​​ത​ത്​ അ​വ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​ആ​ശ​യ​പ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് പാ​ടി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം എ​തി​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്​. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക കേ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ മെ​ല്ലെ​പോ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​സ​മി​തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള​ സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്‍റെ ഫോ​ർ​മു​ല​യാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും​ സി.​പി.​ഐ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബി​നോ​യ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കേ​​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള 1500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യ​ല്ല നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി.

    ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ക്ഷി​ത​ന്നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യ​ല്ല -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റെ​ന്നും മു​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യ​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രോ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായില്ല -ബിനോയ് വിശ്വം

    പി.​എം ശ്രീ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം. സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​ക്കു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.ബാ​ക്കി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രും. അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

