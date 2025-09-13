Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 7:38 AM IST

    പകരക്കാരനായി വന്നു; അമരക്കാരനായി ഉയർന്നു

    ബിനോയ് വിശ്വം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കാ​ലം മു​ത​ൽ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്
    binoy viswam
    ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ശ​താ​ബ്ദി നി​റ​വി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​യി​ക്കു​ക ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ്​​​ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബി​നോ​യി​യു​ടെ പേ​ര്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യോ​ഗം അ​ത് ഐ​ക​ക​ണ്​​ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​പ്പോ​ൾ കാ​നം പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ അ​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക്കൊ​പ്പം സെ​ക്ര​​ട്ട​റി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല ബി​നോ​യി​ക്ക്​​​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​താ​ണ് അ​ന്ന് ബി​നോ​യി​ക്ക്​ തു​ണ​യാ​യ​ത്.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന ബി​നോ​യ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​നാ​യി. വി​മ​ത ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ​യാ​കെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ​ര​ത്തേ​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​നാ​രീ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​മി​പ്പോ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ എം.​എ​ൽ.​എ, മ​ന്ത്രി, എം.​പി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും ബി​നോ​യ് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ണ്.

    മു​ൻ വൈ​ക്കം എം.​എ​ൽ.​എ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വു​മാ​യ സി.​കെ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍റെ​യും ഓ​മ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി 1955 ന​വം​ബ​ർ 25ന് ​കോ​ട്ട​യ​ത്തെ വൈ​ക്ക​ത്താ​ണ്​ ജ​ന​നം. വൈ​ക്കം ഗ​വ. ബോ​യ്സ്‌ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ എ.​ഐ.​എ​സ്‌.​എ​ഫ്‌ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്‌ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എ, എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, യു​വ​ജ​ന, തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 2001, 2006 നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നാ​ദാ​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ ജ​യി​ച്ച്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി. 2006-2011 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വ​നം മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി. 2018 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഭാ​ര്യ: ഷൈ​ല സി. ​ജോ​ർ​ജ്. മ​ക്ക​ള്‍: ര​ശ്മി ബി​നോ​യ് (മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക), സൂ​ര്യ ബി​നോ​യ് (ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക).

