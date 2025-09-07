Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.ഇ. ഇസ്മയിൽ ഇല്ലാതെ സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം; പ​ങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ജില്ല നേതൃത്വം

    1968നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    കെ.ഇ. ഇസ്മയിൽ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രാ​നി​രി​ക്കേ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ലി​നെ ​പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ച് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം. ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം സം​സ്ഥാ​ന സ​​മി​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി​പ്പോ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രെ​പ്പോ​ലും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള സി.​പി.​ഐ, ഇ​സ്മ​യി​ലി​നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ മു​റു​മു​റു​പ്പ് ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. 1968ൽ ​സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ട്ട​യം സ​മ്മേ​ള​നം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​​ലും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    75 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്മ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​ശ​ക്തി​യാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്മ​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ജി​ല്ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ് 2022 ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ഇ​ട​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് പി. ​രാ​ജു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഒ​ടു​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ ഇ​സ്മ​യി​ലി​ന്റെ സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന നി​ര്‍വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​​ന്നെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളി​ലും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളി​ലും വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    ഈ ​മാ​സം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ര​ണ്ടു സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്മ​യി​ലി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ ക​ടു​ത്ത വി​ഷ​മ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഒ​ഴി​കെ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

