Madhyamam
    Kerala
    9 Sept 2025 7:49 AM IST
    9 Sept 2025 7:49 AM IST

    സി.​പി.​ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം: കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ ഐക്യവും ഫാഷിസത്തെ ചെറുക്കലും മുദ്രാവാക്യം

    സി.​പി.​ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം: കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ ഐക്യവും ഫാഷിസത്തെ ചെറുക്കലും മുദ്രാവാക്യം
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്​​ദി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ വേ​ദി​യാ​കു​​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പു​ന​രേ​കീ​ക​ര​ണ​വും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പും. ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​കെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​​​.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ശ​ക്​​തി​പ്രാ​പി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ധാ​ര​ക​ളു​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട​ണം. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ​യും ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പോം​വ​ഴി. അ​തി​നാ​യി താ​​ഴേ​ത​ട്ട് മു​ത​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ നേ​തൃ​മി​ക​വ് പാ​ർ​ട്ടി കൈ​വ​രി​ക്ക​ണം.

    ച​ണ്ഡീ​ഗ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 25ാം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ആ​യു​ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളെ​വ​രെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ ഐ​ക്യ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യ​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച​​ചെ​യ്യും.

    വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ൽ, ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും മൂ​ന്നാം സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​വും, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ -നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കും.

