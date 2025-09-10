Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.ഐ സംസ്ഥാന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:35 AM IST

    സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്​ ഇന്ന്​ ആലപ്പുഴയിൽ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​മി​നാ​റി​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയെത്തും
    സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്​ ഇന്ന്​ ആലപ്പുഴയിൽ തുടക്കം
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നും ജ​ന്മി​ത്വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ചെ​ങ്കൊ​ടി​ക​ളു​യ​ർ​ത്തി പ​ട​ന​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ഭൂ​മി​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങും. ച​ണ്ഡി​ഗ​ഡി​ൽ 25ാം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ വേ​ദി​യാ​കു​ക. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വും പോ​രാ​യ്മ​യും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം, ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ​യും ത​യാ​റാ​ക്കും. മൂ​ന്നാം ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം, നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പു​ന​രേ​കീ​ക​ര​ണം, വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ന്​ ​ക​ള​ർ​കോ​ട് എ​സ്.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ (കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ഗ​ർ) ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ പ്ര​തി​നി​ധി​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യും. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലാ​യ ‘ക​ന​ൽ’ ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം ഡോ. ​കെ. നാ​രാ​യ​ണ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കും. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 39 ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 528 പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

    വ​യ​ലാ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച്​ എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. അ​രു​ൺ ന​യി​ച്ച ജാ​ഥ​യി​ലെ ദീ​പ​ശി​ഖ, രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്രോ​ജ്വ​ലി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന​ൻ ന​ഗ​രി​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് എ​സ്.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ​യും ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​വി’ സെ​മി​നാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യും. ന​ട​ൻ പ്ര​കാ​ശ്​​രാ​ജ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ​മാ​പ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ 12ന് ​വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ നാ​ൽ​പാ​ലം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് റെ​ഡ് വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ പ​രേ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. 4.30ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ചി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:binoy vishwamCPI State conferenceAlappuzhaKerala
    News Summary - CPI state conference begins in Alappuzha today
    Similar News
    Next Story
    X