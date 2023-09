cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മനായിരിക്കും ജയസാധ്യതയെന്ന് സി.പി.ഐ. സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യുട്ടീവിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള സി.കെ ശശിധരൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംബന്ധിച്ച പരാമർശമുള്ളത്. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി. തോമസിന്‍റെ പരാജയം നേരിയ വോട്ടിനായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പു​തു​പ്പ​ള്ളി നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​​ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം 72.86 ശ​ത​മാ​നമാണ് പോ​ളി​ങ്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​ര്‍ത്തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യി​ച്ച​ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ദി​ന​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം പോ​ളി​ങ്​ 72.91 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. 2021​ൽ 74.84 ​ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ്​ മണ്ഡലത്തിൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 1.98 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്.​ മ​ഴ​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റേ പേ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ പോ​ളി​ങ്​ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ആ​കെ 1,76,412 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 1,28,535 പേ​രാ​ണ് സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 86,131 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ 64,078 പേ​രും 90,277 സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 64,455 പേ​രും നാ​ലു ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​നു മു​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ് മു​ഖേ​ന 2491 അ​സ​ന്നി​ഹി​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ (80 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ) വോ​ട്ടു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

CPI says that Chandy Oommen is likely to win in Puthupally Bye Election; Jaick's defeat was by a narrow margin