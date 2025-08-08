Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    8 Aug 2025 8:11 AM IST
    8 Aug 2025 8:11 AM IST

    '1969ലും 70ലും കേരളം ഭരിച്ചത്​ ഇടതുപക്ഷമാണ്': സി.പി.എമ്മിനെ ഓർമിപ്പിച്ച് സി.പി.ഐ

    1969ലും 70ലും കേരളം ഭരിച്ചത്​ ഇടതുപക്ഷമാണ്: സി.പി.എമ്മിനെ ഓർമിപ്പിച്ച് സി.പി.ഐ
    തിരുവനന്തപുരം: 1969ലും 70ലും കേരളം ഭരിച്ചത്​ ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന്​ സി.പി.ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സമ്മേളന പൊതുയോഗത്തിൽ പരോക്ഷമായി സി.പി.എമ്മിനെ ഓർമപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ്​ വിശ്വം. കേരളപ്പിറവിക്കുശേഷം 1957ൽ സി.പി.​ഐ മത്സരിച്ചു.

    അന്ന്​ പാർട്ടിക്ക്​ മാനിഫെസ്​റ്റോ വേണമായിരുന്നു. അതിന്​ കമ്മിറ്റി രൂപവത്​കരിച്ചപ്പോൾ കൺവീനറായത്​ സി. അച്യുതമേനോനാണ്.​ അദ്ദേഹം ആ മാനിഫെസ്​റ്റോക്ക്​ ‘ഐശ്വര്യപൂർണമായ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ’ എന്നാണ്​ തലക്കെട്ടെഴുതിയത്​. 1957ലെ ഇ.എം.എസ്​ സർക്കാറിൽ അച്യുതമേനോൻ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു.

    ഇടതുപക്ഷം എന്നു പറയുന്ന ചിലർക്ക്​ 67 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടതുസർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്​ 1980ലാണ്​ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്​. അത്​ ചരിത്രവും സത്യവുമല്ല എന്ന്​ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്​. 69ലും 70ലും 80ലും ഇടതു സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു. ആരാണ്​ നേതാവ്​ എന്ന്​​ നോക്കിയാൽ പോരാ. സി. അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ പരിപൂർണ ഇടതുസർക്കാരായിരുന്നു. ആ സർക്കാറാണ്​ തൊഴിലാളിക്ക്​ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി അവകാശമാക്കിയത്​. ലക്ഷം വീടുകൾ പണിതതും പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും പി.എച്ച്​.സികൾ തുടങ്ങിയതും 57 ഗവേഷണ പഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും ആ സർക്കാറാണ്​. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവഗണിച്ച്​ കേരളത്തിന്‍റെ വികസന ചരിത്രം പറയാനാവില്ല. അന്നത്തെ ലക്ഷം വീട്​ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ രൂപമാണ്​ ഇന്നത്തെ ലൈഫ്​ ഭവനപദ്ധതി. ആരോഗ്യ -വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇന്നത്തെ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കവും ആ സർക്കാറിൽനിന്നാണ്​.

    എൽ.ഡി.എഫ്​ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ അധികാരക്കസേര വലിച്ചെറിഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ്​ സി.പി.ഐ. അത്തരത്തിലൊരു ചരിത്രം മ​റ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല. എൽ.ഡി.എഫ്​ എത്രമാത്രം സി.പി.എമ്മിന്റേതാണോ അത്രയോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ സി.പി.ഐക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    CPI Binoy Viswam LDF CPM
