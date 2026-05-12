    date_range 12 May 2026 7:45 AM IST
    date_range 12 May 2026 7:47 AM IST

    ‘പിണറായി’യിൽ സി.പി.​ഐയുടെ ഇടച്ചിൽ,പ്രതിപക്ഷ നേതൃ ചർച്ചകളിൽ സി.പി.എം

    ചർച്ചകൾ കേരളത്തിലേക്ക്
    Pinarayi Vijayan
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ടി​നി​​ടെ തീ​രു​മാ​നം വീ​ണ്ടും സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലേ​ക്ക്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തോ​ൽ​വി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ നി​ർ​ണ​യ​വും അ​ജ​ണ്ട​യി​ലു​ണ്ട്.

    പി​ണ​റാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​കേ​ണ്ടെ​ന്ന​ത്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ നേ​തൃ പ​ദ​വി​യി​ൽ കൂ​ടി സി.​പി.​ഐ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ന​വി​ധി​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം ശ​ക്​​ത​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്ന്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മാ​റി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ടി​ന്​ ആ​ധാ​രം.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ മേ​ൽ ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വെ​ന്ന പു​തി​യ നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ മേ​ലും ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തും. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ മാ​റ്റം​വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ചി​ല കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സി.​പി.​എ​മ്മി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലും പു​തി​യ മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് വ​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മെ​ലി​യു​ക​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ലെ ചി​ല​രി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നി​ർ​ഭ​യ​വു​മാ​യ തു​റ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സി.​പി.​എം ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ കൂ​ടി വി​യോ​ജി​പ്പ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ വീ​ണ്ടും ‘മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം’ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​തും ക​ണ്ട​റി​യ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് സ്ഥാ​ന​ത്തും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ത​ന്നെ തു​ട​ര​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് സ​ഭ​യി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​കു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നേ​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്​ ഇ​ള​വു ന​ൽ​കി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യാ​ൽ അ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ തു​ട​രാം.

    ഇ​തി​നി​ടെ വി.​എ​സ്​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​പ​നേ​താ​വു​മാ​യ​തി​ന്​ സ​മാ​നം, പി​ണ​റാ​യി ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കെ.​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ഉ​പ​നേ​താ​വു​മാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. പ​ദ​വി​യി​ൽ പി​ണ​റാ​യി​യും പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബാ​ല​​​​ഗോ​പാ​ലു​​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ കെ ​രാ​ജ​ന്‍റെ പേ​ര്​ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ നീ​ക്ക​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് സി.​പി.​ഐ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സീ​റ്റ്​ നി​ല മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം 86 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മ​ൽ​​സ​രി​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ 26 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​താ​യ​ത്​ 30.26 ശ​ത​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ 25 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്​​സ​രി​ച്ച സി.​പി.​ഐ​ക്ക്​ എ​ട്ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത്​ 32 ശ​ത​മാ​നം.

    TAGS:CPIKerala AssemblyoppositionleaderCPMPinarayi Vijayan
    News Summary - CPI Opposes Pinarayi as Opposition Leader; CPM State Unit to Decide
