Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:27 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ; അയയാതെ സി.പി.ഐ

    പി.​എം ശ്രീ; അയയാതെ സി.പി.ഐ
    സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​നും മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ലി​നു​മൊ​പ്പം മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. പി.​എം ശ്രീ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​ന​യ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം/​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഇടതുമു​ന്ന​ണി​യി​​ലെ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി ക​ടു​ത്ത അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​മാ​റി​യി​രി​ക്കെ സി.​പി.​എം അ​നു​ന​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ അ​നു​ര​ഞ്​​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി സി.​പി.​എം എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സി.​പി.​ഐ അ​തൃ​പ്തി​യും അ​മ​ർ​ഷ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ു. ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വം ക​ട്ടാ​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യു​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ സി.​പി.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ, ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം ഇ​നി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ സി.​പി.​എം ആ​ണെ​ന്ന്​ കൂ​ടി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ പ​തി​വ് ശൈ​ലി​യി​ലെ സി.​പി.​എം അ​നു​ന​യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്കാ​നോ വ​ഴ​ങ്ങാ​നോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും സി.​പി.​​ഐ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്തം. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ല​ട​ക്കം നി​ർ​ണാ​യ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ യോ​ഗം ചേ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്​​നം എ​ങ്ങ​നെ ത​ണു​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എം.

    മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ശ​നി​യാ​ഴ്ച എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ലി​നെ​യും ക​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​നു​ര​ഞ്​​ജ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ യാ​തൊ​രു സൂ​ച​ന​യും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ‘കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തീ​രു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള​ല്ല​ല്ലോ ഇ​തെ​ല്ലാം’ എ​ന്നും തു​റ​ന്ന​ടി​​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വ​ന്നാ​ൽ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന്​ കൂ​ടി ചോ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലെ ​വി​കാ​രം​ വ്യ​ക്​​തം. മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ശേ​ഷം ഇ​നി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്​ ബിനോയ് വിശ്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഫ​ണ്ട്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​യാ​ണ്​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട​ൽ എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യോ കേ​ന്ദ്ര അ​ജ​ണ്ട​ക​ളോ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​​ലെ ‘പി.​എം ശ്രീ ​ഒ​പ്പി​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന’ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ്യ​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​രോ​ധം.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് സി.​പി.​എം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി എ.​കെ.​ജി ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യെ ക​ണ്ട് സി.​പി.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ ന​ട​ത്തി​യ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​രം ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ കേ​ര​ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​രു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴും ‘പി.​എം ശ്രീ’​യി​ൽ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഭി​ന്ന​ത മു​ഴ​ച്ചു​നി​ന്നു.

