Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:25 PM IST

    കോടതി ശിക്ഷിച്ച എസ്.ഐക്ക് പ്രമോഷൻ നൽകിയെന്ന്​ സി.പി.ഐ നേതാവ്

    കോടതി ശിക്ഷിച്ച എസ്.ഐക്ക് പ്രമോഷൻ നൽകിയെന്ന്​ സി.പി.ഐ നേതാവ്
    വ​ട​ക​ര: സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വി​നെ ലോ​ക്ക​പ്പ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം. ​മ​നോ​ജി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വും വ​ട​ക​ര മ​ന്ത​ര​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ കോ​ണി​ച്ചേ​രി ര​ഞ്ജി​ത്താ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    2012 മാ​ർ​ച്ച് 26ന് ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ ര​ഞ്ജി​ത്തി​നെ എ​സ്.​ഐ പി.​എം. മ​നോ​ജ് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു. നെ​ഞ്ചി​ലും മ​റ്റും മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ ര​ഞ്ജി​ത്തി​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ ര​ഞ്ജി​ത് വ​ട​ക​ര മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ അ​ന്യാ​യം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2019 ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് കോ​ട​തി ര​ണ്ട് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി മ​നോ​ജി​നെ ഒ​രു മാ​സ​വും ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​വും ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചു. കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​യാ​യ അ​ഡീ. എ​സ്.​ഐ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​യും ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പ്പീ​ലി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യും ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    പി​ന്നാ​ലെ പി.​എം. മ​നോ​ജ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി.​എം. മ​നോ​ജി​ന് ര​ണ്ട് പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. സി.​ഐ​യാ​യും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​യു​മാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ഡീ. എ​സ്.​ഐ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    നി​ല​വി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​ണ് പി.​എം. മ​നോ​ജ്. ശി​ക്ഷി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഡി.​ജി.​പി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​​​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ഞ്ജി​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kerala PoliceCPIPolice AtrocityCustody Torture
    News Summary - CPI leader says court-sentenced SI promoted
