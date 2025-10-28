Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 3:26 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 3:26 PM IST

    സി.പി.ഐ ഇടഞ്ഞുതന്നെ; നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനം

    Pinarayi vijayan, Binoy viswam
    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ സമവായത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് കാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ സി.പി.ഐ തീരുമാനം. ഇന്ന് ചേർന്ന സി.പി.ഐ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലാണ് തീരുമാനം. നാളെ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ സി.പി.ഐ പങ്കെടുക്കില്ല.

    പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി എം.എബേബി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവെങ്കിലും രമ്യതയിലെത്താനായില്ലെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിവിജയനും സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവും ആലപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയും ഫലപ്രദമാകാതെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു.

    വിവാദമായ പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഏർപ്പെട്ട ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സി.പി.ഐയുടെ ആവശ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടത് മുന്നണിക്കും സി.പി.എമ്മിനും ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സി.പി.ഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

    സി.പി.ഐക്ക് ബോധ്യമായതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമായ തിരുത്തലിന് സി.പി.എം തയാറായില്ലെങ്കിൽ സി.പി.ഐ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്ന് നവംബർ നാലിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നാണ് സി.പി.ഐയുടെ അന്ത്യശാസനം. ഇല്ലെങ്കിൽ നവംബർ നാലിന് ചേരുന്ന സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്‍റെ അംഗീകാരത്തോടെ സി.പി.ഐ മന്ത്രിമാർ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കും.

    അതോടൊപ്പം, രാജി മുന്നിൽ കണ്ട് അഞ്ചാം തീയതി ജില്ലാ നേതൃയോഗങ്ങൾ വിളിക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വിജ്ഞാപനം നവംബർ അഞ്ചിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ സി.പി.എം പ്രേരിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടെന്നാണ് സി.പി.ഐ തീരുമാനം.

    പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ളവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം പാർട്ടിയിലോ മുന്നണിയിലോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സി.പി.ഐക്ക് സംശയമുണ്ട്. യു.ഡി.എഫ് ആരോപിക്കുന്ന സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി ബാന്ധവം എൽ.ഡി.എഫിലെ പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷിയായ സി.പി.ഐക്കുള്ളിലെ ചർച്ചയിലും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പി.എം ശ്രീ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിടാനുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളും നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് മറച്ചുവെച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എന്തിന് പോയി ഇരിക്കണമെന്നാണ് സി.പി.ഐ മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

    മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിഷയം മന്ത്രി കെ. രാജൻ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നതോടെ ആശങ്കക്ക് വഴിയില്ലെന്നാണ് സി.പി.ഐ കരുതിയത്. എന്നാൽ, പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ട വിവരം മുഖ്യമന്ത്രിയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മറച്ചുവെച്ചതോടെ മന്ത്രിസഭയിൽ പരിഹാസ്യനായെന്ന വികാരമാണ് മന്ത്രി കെ. രാജനുള്ളത്. ഇതാണ് കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി.പി.ഐ കടക്കാൻ വഴിവെച്ചത്.

    അതേസമയം, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​വും ത​മ്മി​ൽ തിങ്കളാഴ്ച ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി തു​റ​ന്നി​ട്ടില്ല. ഇതേതുടർന്നാണ് കെ. ​രാ​ജ​ൻ, പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കിയത്.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​യ​ർ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​രം. നേ​ര​ത്തെ പ​ല​തി​ലും ത​ർ​ക്ക​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ ചെ​യ്​​ത​ത്​ അ​വ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​ആ​ശ​യ​പ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് പാ​ടി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം എ​തി​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ തു​റ​ന്നു​ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്​. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക കേ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ മെ​ല്ലെ​പോ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​സ​മി​തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള​ സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്‍റെ ഫോ​ർ​മു​ല​യാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും​ സി.​പി.​ഐ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബി​നോ​യ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    കേ​​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ള 1500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യ​ല്ല നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. ഭ​ര​ണ ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ക്ഷി​ ത​ന്നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്.

    TAGS:CPICPMPM SHRI
    News Summary - CPI has decided to abstain from tomorrow's cabinet meeting
