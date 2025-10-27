Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:18 AM IST

    പിന്നോട്ടില്ലെന്നുറച്ച്​ സി.പി.ഐ; നി​ർ​ണാ​യ​ക സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഇ​ന്ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം
    പിന്നോട്ടില്ലെന്നുറച്ച്​ സി.പി.ഐ; നി​ർ​ണാ​യ​ക സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഇ​ന്ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ​ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​റ​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വ​ർ​ഗീ​യ-​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ്​ വി​രു​ദ്ധ മു​ഖ​ത്ത്​ ക​രി​വാ​രി​ത്തേ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പോ​ര്​ തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എം. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ തു​ട​ർ​നി​ല​പാ​ട്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗം ചേ​രും.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വി​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ്ഥി​തി​ക്ക്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ‘ഫോ​ർ​മു​ല’ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി ത​ൽ​ക്കാ​ലം മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​വും സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​പ്പി​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​ പൊ​തു​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലോ​ടെ, ല​ഭി​ച്ച നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മ​ട​ക്കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്താ​വും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി. സി.​പി.​എം നി​​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​ൽ സി.​പി.​ഐ അ​യ​വു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ല​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ അ​ട​ക്കം ഇ​ട​തു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​​ഷേ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ​യും മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലും അ​തൃ​പ്തി പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്​​. ഫ​ണ്ട്​ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി വി​യ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പൊ​തു​വി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യ​ട​ക്കം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​​ പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും പാ​ർ​ട്ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ശ​യം കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ത്ത​തി​ൽ​ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കി​നി സി.​പി.​എം സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​നു​മാ​വി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsCPIKerala NewsLatest News
    News Summary - cpi executive meeting in alappuzha
    Similar News
    Next Story
    X