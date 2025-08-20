Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 20 Aug 2025 8:57 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 8:57 AM IST

    ജില്ല സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി; ‘മത്സര വിലക്കി’ലൂടെ വിഭാഗീയത കുറക്കാനായ ആശ്വാസത്തിൽ സി.പി.ഐ

    സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 12വ​രെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ
    ജില്ല സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി; ‘മത്സര വിലക്കി’ലൂടെ വിഭാഗീയത കുറക്കാനായ ആശ്വാസത്തിൽ സി.പി.ഐ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ 25ാം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ‘മ​ത്സ​ര വി​ല​ക്ക്​’ ന​ട​പ്പാ​ക്കി ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ന് അ​പ​വാ​ദം. വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​ര​മൊ​ഴി​വാ​ക്കി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​റി​നെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കാ​നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നാ​യി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​ട​ക്കം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും പാ​ർ​ട്ടി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​തി​രാ​യി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം,​ കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ട​തു​മു​ഖം വി​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​തി​​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി.

    ലോ​ക്ക​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ്​ മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പാ​ന​ലി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​രം​ ത​ട​യാ​നും മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നും നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ചി​ല​ർ മ​ത്സ​ര ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പാ​ന​ൽ വെ​ട്ടി​ത്തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ‘മ​ത്സ​ര വി​ല​ക്ക്’ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ജി​ല്ല നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​വി​ടെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യ വി​മ​ത ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ല. ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി തൃ​ശൂ​രി​ല​ട​ക്കം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​തി​ൽ സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​മാ​യി. സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി നേ​രി​ടാ​നും പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടു​റ​പ്പി​ച്ച്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 12വ​രെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഛണ്ഡി​ഗ​ഡി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:CPICPI district conferenceKerala
