    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:42 AM IST

    ‘പ​ട്ടാ​മ്പി ലീ​ഗി​ന് നൽകിയാൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നടക്കാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പ​ട്ടാ​മ്പി സീ​റ്റ് മു​സ്‍ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന വാർത്തയിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് ഘടകം. പ​ട്ടാ​മ്പി സീ​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് കൊ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നും ജില്ലാ നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. പ​ട്ടാ​മ്പി ലീ​ഗി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്.

    അതേസമയം, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ത​ങ്ക​പ്പ​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ല നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ദീ​പാ​ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി​യെ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    തൃ​ത്താ​ല​യി​ൽ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള നേ​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്നും യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി. രണ്ട് തവണ തൃത്താലയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് വി.ടി. ബൽറാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം.ബി. രാജേഷിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

    അതേസമയം, തെ​ര‍ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​രും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​വി​ടെ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​ന്ന​ത് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​കു​മോ​യെ​ന്ന് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കാ​ണി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​മെ​ന്നും സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Muslim Leaguecp muhammadpattambi seatKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - C.P. Muhammad says he will end his political activities if Pattambi is given to the Muslim League
