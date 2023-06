cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ​പോ​ർ​ട്ട​ൽ ‘മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി’​യു​ടെ ഉ​ട​മ ഷാ​ജ​ൻ സ്​​ക​റി​യ​യു​ടെ അ​റ​സ്​​റ്റി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി. പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ള​മ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഷാ​ജ​ൻ സ്​​ക​റി​യ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം തേ​ടി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി അ​റ​സ്​​റ്റി​ന്​ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യെ എ​തി​ർ​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന ശ്രീ​നി​ജിന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​െൻറ വാ​ദം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ കേ​സ്​ ഈ ​മാ​സം 16ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. ‘മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി’ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കു​ക​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്​ ശ്രീ​നി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​സൂ​​ത്രി​ത അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Court says there is no stay to Shajan Skaria's arrest