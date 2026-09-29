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    ബ്രഹ്മപുരം അഴിമതി: ഒന്നാംപ്രതിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം കോടതി തള്ളി

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    നിയമവാഴ്ചക്ക്​ വിരുദ്ധമെന്ന്​ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം; സർക്കാറിന് തിരിച്ചടി
    Court Rejects Brahmapuram Case Withdrawal
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​ലാ​ഹ​ലം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ബ്ര​ഹ്മ​പു​രം അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​നെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ​യും അ​പേ​ക്ഷ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ യാ​തൊ​രു ക​ഴ​മ്പു​മി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഭാ​ര​തീ​യ നാ​ഗ​രി​ക് സു​ര​ക്ഷാ സ​ൻ​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) സെ​ക്ഷ​ൻ 360 പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ മു​ഖേ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക് 87 വ​യ​സാ​യെ​ന്നും 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-​യു.​ഡി.​എ​ഫ്. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ഏ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ​യോ കേ​സ് രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല, പൊ​തു​വാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി മു​മ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തെ​റ്റാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. ഇ​ത് നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്.

    കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. വി​ചാ​ര​ണ വൈ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘാ​തം സ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ര​രു​ത് എ​ന്ന വാ​ദം വി​ചി​ത്ര​മാ​ണ്. രാ​ജ്യം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ൾ, വ്യാ​ജ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി പ്ര​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും പോ​രാ​ടു​ന്ന​ത് നീ​തി​യു​ടെ താ​ല്പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നോ അ​ല്ല.

    ബ്ര​ഹ്മ​പു​ര​ത്ത് ഡീ​സ​ൽ പ​വ​ർ ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫ്ര​ഞ്ച് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​രാ​റി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സ്. മു​ൻ വൈ​ദ്യു​തി​മ​ന്ത്രി സി.​വി പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വൈ.​ആ​ർ മൂ​ർ​ത്തി, മു​ൻ ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സി.​ജെ ബ​ർ​ട്രാം നെ​റ്റോ, ഫ്ര​ഞ്ച് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ജ​ന്റ് ദേ​ബാ​ശി​ഷ് മ​ജും​ദാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 പേ​രാ​ണ് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്.

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    News Summary - Court Rejects Brahmapuram Case Withdrawal
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