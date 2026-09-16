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Madhyamam
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    കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ വ​ധ​ക്കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ​ത്തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി

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    കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ വ​ധ​ക്കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ​ത്തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ കാ​റി​ടി​ച്ച് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ട​തി മാ​റ്റി​വ​ച്ചു.

    കേ​സ്​ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്​ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഒ​ന്നാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി. കേ​സി​ൽ പു​തി​യ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കെ.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 12 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും ആ​റ്​ രേ​ഖ​ക​ളും പ​ത്ത്​ തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും കോ​ട​തി തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​സ്ത​രി​ച്ച സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ കൂ​റു​മാ​റി. നേ​ര​ത്തെ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ക​വ​ടി​യാ​ർ - മ്യൂ​സി​യം റോ​ഡി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​യും ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ ശ്രീ​റാം വെ​ങ്കി​ട്ട​രാ​മ​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Court Postpones Date for Resuming KM Basheer Murder Case Trial
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