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Madhyamam
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    ശബരിമല മേ​ൽ​ശാ​ന്തി: അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രെ കൂടി പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​

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    ശബരിമല മേ​ൽ​ശാ​ന്തി: അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രെ കൂടി പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​
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    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല/ മാ​ളി​ക​പ്പു​റം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രെ കൂ​ടി പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച ടി.​എ​സ്. വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി, ടി.​പി. ഹ​രി ന​മ്പൂ​തി​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ.​കെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ.​കെ. പ്രീ​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഹ​ര​ജി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മേ​ൽ​ശാ​ന്തി നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ 40 പേ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ ത​ള്ളി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ നാ​ല്​ പേ​രാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - court permission to attend sabarimala melsanthi interview
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