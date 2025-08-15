Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.​എ​സ്.​സി.എ​ൽ​സ-3...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:00 AM IST

    എം.​എ​സ്.​സി.എ​ൽ​സ-3 മുങ്ങിയ സംഭവം: മറ്റൊരു കപ്പൽകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എ​സ്.​സി.എ​ൽ​സ-3 മുങ്ങിയ സംഭവം: മറ്റൊരു കപ്പൽകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത്​ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ എം.​എ​സ്.​സി. എ​ൽ​സ-3 ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഇ​തേ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഏ​ഴ്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​ഡ്മി​റാ​ലി​റ്റി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ‘മ​ക്കാ​ട്ടോ-2’ ക​പ്പ​ൽ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​സ്. ഈ​​ശ്വ​ര​നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ഏ​ഴ്​ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലു​മാ​യി 2.79 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ടാ​നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​പ്പ​ൽ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​ല് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​ഡ്മി​റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ടി​ൽ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ​ലേ​ർ​മോ ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​തേ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ളാ​യ അ​ല​ക്സ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് പു​രു​ഷ​ൻ, പീ​റ്റ​ർ മ​ത്തി​യാ​സ്, ജോ​സ​ഫ് മോ​റി​സ്, ജി. ​സു​നി​ൽ, കെ.​ആ​ർ. ബാ​ബു, അ​ഖി​ലാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം 31.13 ല​ക്ഷം, 26.81 ല​ക്ഷം, 40.06 ല​ക്ഷം, 66.23 ല​ക്ഷം, 42.24 ല​ക്ഷം, 39.71 ല​ക്ഷം, 32.83 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. 2025 മേ​യ് 25നാ​ണ് എ​ൽ​സ-3 ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ വീ​ണ്​ ക​ട​ലി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞ​തും ഒ​ഴു​കി​ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട്ടി ഫി​ഷി​ങ് ട്രോ​ള​റു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​ഷി​ങ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ണ്ടാ​വു​ക​യും വ​ല​യും മ​റ്റു യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ന​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​വേ​യ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​ഹി​തം രേ​ഖ​ക​ൾ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiShip SinkingMSC ELSA 3
    News Summary - Court order to arrest of another ship in MSC elsa3 drowning incident
    Similar News
    Next Story
    X