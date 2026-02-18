Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊതുഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 6:30 AM IST

    പൊതുഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യത -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    • സർക്കാറിന് നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളാകാം
    • മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിയമസഭയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്
    പൊതുഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യത -ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊച്ചി: വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതടക്കം നയപരമായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സർക്കാറിന് സർവേ നടത്താമെങ്കിലും പൊതുഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗമുണ്ടായാൽ പരിശോധിക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈകോടതി. നവകേരള സർവേ തീരുമാനം നയപരമായതിനാൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന വാദം തള്ളിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ചിന്‍റെ നിരീക്ഷണം.

    സി.പി.എം തീരുമാനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പാർട്ടി കേഡറുകളെയടക്കം വെച്ച് സർവേ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരുടെ ആരോപണം. മതിയായ യോഗ്യതയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട സങ്കീർണമായ സർവേ നടപടികളാണ് കർമ സേനയുടെ പേരിൽ വളണ്ടിയർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന ഹരജിക്കാരുടെ ആരോപണം തള്ളാനാകില്ലെന്നും സർവേ റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    പാർട്ടി സർക്കുലറും സർക്കാർ പദ്ധതിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നായിരുന്നു കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍റെ വാദം. പാർട്ടി അണികൾ ഇടത് സർക്കാറിന്റെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സർവേ നടത്തിയതെന്നും സാമ്പത്തിക അനുമതിയോടെയാണ് തുക വകയിരുത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാറിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്‍റെ വാദം.

    സന്നദ്ധ സേവനമായിരുന്നുവെന്നും വളണ്ടിയർമാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിയമസഭയിൽ വെക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രിമാർ കൂട്ടുത്തരവാദത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:misuseGovernment of KeralaHigh courtpublic funds
    News Summary - Court has an obligation to investigate misuse of public funds - High Court
    Similar News
    Next Story
    X