Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദമ്പതികളായ കോൺഗ്രസ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:55 PM IST

    ദമ്പതികളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി.ജെ.പിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ദമ്പതികളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി.ജെ.പിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മയ്യഴി: ദമ്പതികളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അഴിയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റും 15 വർഷത്തോളമായി അഴിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും എഴുത്തുകാരിയുമായ മഹിജ തോട്ടത്തിലും 25 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും നിലവിൽ അഴിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ തോട്ടത്തിൽ ശശിധരനും ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു.

    ബി.ജെ.പി കോഴിക്കേട് നോർത്ത് ജില്ല ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പാർട്ടി ജില്ല പ്രസിഡന്റ്‌ സി.ആർ. പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ ഷാൾ അണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. ബി.ജെ.പി കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ. ദിലീപ്, ജില്ല സെക്രട്ടറി പ്രീത, ബി.ജെ.പി ഒഞ്ചിയം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് അഭിജിത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മരുമകൻ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി

    പാലക്കാട്: മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും ദേശീയ ക‍ൗൺസിൽ അംഗവുമായ എൻ. ശിവരാജന്‍റെ മരുമകൻ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്ത്. എൻ.സി.പി പ്രതിനിധി ആർ. അജയനാണ് പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ വെണ്ണക്കര വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞതവണ എൽ.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. എൻ.സി.പി ജില്ല പ്രസിഡന്റ് എ. രാമസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തവണ രംഗത്തെത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CongressBJP
    News Summary - Couple of Congress leaders join BJP
    Similar News
    Next Story
    X