Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:41 AM IST

    സഹോദരന്‍റെ ഇരട്ടശസ്ത്രക്രിയക്ക്​ അവയവങ്ങൾ ദാനംചെയ്ത് ദമ്പതികൾ

    പു​തു​ജീ​വി​തം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​രി​യും അ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്
    സഹോദരന്‍റെ ഇരട്ടശസ്ത്രക്രിയക്ക്​ അവയവങ്ങൾ ദാനംചെയ്ത് ദമ്പതികൾ
    ശ്രീ​നാ​ഥ് ബി. ​നാ​യ​ർ, ശ്രീ​നാ​ഥി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി ശ്രീ​ദേ​വി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ എം. ​വി​പി​നും

    കൊ​ച്ചി: ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 43കാ​ര​ൻ ശ്രീ​നാ​ഥ് ബി. ​നാ​യ​ർ ഇ​ന്ന് ര​ണ്ടാം ജ​ന്മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​പു​തു​ജീ​വി​തം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​രി​യും അ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്. ക​ര​ളും വൃ​ക്ക​യും ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ ശ്രീ​നാ​ഥ് കൊ​ച്ചി ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡ്‌​സി​റ്റി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രേ​സ​മ​യം ര​ണ്ട് അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശ്രീ​നാ​ഥി​നെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ചേ​ർ​ത്ത്​ പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ലു​വ​യി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്രീ​നാ​ഥി​ന് കാ​ലി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു കു​രു​വ​ന്നു. ആ​ദ്യം അ​ത്ര കാ​ര്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. മു​റി​വ് ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യും ക​ടു​ത്ത പ​നി ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക്രി​യാ​റ്റി​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​കു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​ര​ളും വൃ​ക്ക​യും മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​രാ​യ ഇ​ര​ട്ട ദാ​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ക​ഠി​ന​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ശ്രീ​നാ​ഥി​ന്റെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​രി ശ്രീ​ദേ​വി സ​ഹോ​ദ​ര​ന് വൃ​ക്ക​ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ്രീ​ദേ​വി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ വി​പി​ൻ ക​ര​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി. ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്റെ എം.​ജി റോ​ഡ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ അ​സി. മാ​നേ​ജ​റാ​ണ് വി​പി​ൻ. ഡോ. ​മാ​ത്യു ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​വി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​മാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

