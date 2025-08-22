Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Aug 2025 7:42 AM IST
    22 Aug 2025 7:57 AM IST

    'രാഹുലിനെതിരെ തെളിവില്ല, ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വേണം'; വാർത്തയുടെ പേരിൽ ഉടൻ കേസെടുക്കേണ്ടെന്ന് പൊലീസ്

    ‘രാഹുലിനെതിരെ തെളിവില്ല, ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വേണം’; വാർത്തയുടെ പേരിൽ ഉടൻ കേസെടുക്കേണ്ടെന്ന് പൊലീസ്
    കൊ​ച്ചി: യു​വ​ന​ടി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നെ​ തുട​ർ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ തിടുക്കത്തിൽ കേ​സെ​ടു​ക്കേണ്ടെന്ന് പൊലീസ് തീരുമാനം. മാധ്യമവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കേസെടുത്താൽ കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ.

    ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യനെതിരെ പരാതിക്കാരന് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം നടന്നിട്ടുണ്ടോ, ഗ​ര്‍ഭ​സ്ഥ​ശി​ശു​ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചു എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

    കേസിൽ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഇരയെ കണ്ടെത്തുകയോ ഇര കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയോ പരാതി നൽകാനോ തയാറാകണം. ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര ആരോപണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാമെന്നാണ് പൊലീസ് തീരുമാനം.

    ഇതോടൊപ്പം രാഹുലിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാർ പാർട്ടിയെ സമീപിക്കുമോ എന്നറിയാനും പൊലീസിന് നീക്കമുണ്ട്.

    യു​വ​ന​ടി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നെ​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഷി​ന്‍റോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സി​ലും ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. യു​വ​തി​യും രാ​ഹു​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കെ കേ​സെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    ഗ​ര്‍ഭ​സ്ഥ​ശി​ശു​വി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി. പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം സ്ത്രീ​യെ രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഗ​ര്‍ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ന്​ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

