Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചുമ മരുന്ന് ഉപയോഗം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:03 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:03 PM IST

    ചുമ മരുന്ന് ഉപയോഗം: മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് മ​രു​ന്ന് ന​ല്‍ക​രു​ത്
    Cough medicine,Expert committee,Three-member panel,Health ministry,Drug safety, ചുമമരുന്ന്, ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം, വീണ ജോർജ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചു​മ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ മൂ​ന്നം​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ഡ്ര​ഗ്‌​സ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍, ചൈ​ല്‍ഡ് ഹെ​ല്‍ത്ത് നോ​ഡ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍, ഐ.​എ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​മി​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചു​മ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ര്‍ഗ​രേ​ഖ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ 12 വ​യ​സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് മ​രു​ന്ന് ന​ല്‍ക​രു​ത്. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​ഴ​യ കു​റി​പ്പ​ടി​വെ​ച്ചും മ​രു​ന്ന് ന​ല്‍ക​രു​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡ്ര​ഗ്‌​സ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ഇ​തി​ന് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​രു​ടെ തൂ​ക്ക​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ മ​രു​ന്നി​​ന്റെ ഡോ​സ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ല്‍ ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​ന് കു​റി​ച്ച മ​രു​ന്ന് മ​റ്റ് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല.

    മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ക​ഫ് സി​റ​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡ്ര​ഗ്‌​സ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കോ​ള്‍ഡ്രി​ഫ് എ​സ്.​ആ​ര്‍ 13 ബാ​ച്ചി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് പ്ര​ശ്‌​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന നി​ര്‍ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:banned cough syrupHealth NewsThiruvananthapuram
    News Summary - Cough medicine use: Three-member expert committee formed
    Similar News
    Next Story
    X