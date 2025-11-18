Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 6:55 PM IST

    'ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞത് സി.പി.എം നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട്, അവർ തന്നെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, സി.പി.എമ്മിന്‍റേത് പൊള്ളയായ മതേതരത്വം'

    COT Naseer
    സി.ഒ.ടി നസീർ, അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സി​.പി.​എ​മ്മി​ന്‍റേ​ത് പൊ​ള്ള​യാ​യ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​മാ​ണെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര​ത്വം പ്ര​സം​ഗി​ച്ച് സി.​പി​.എം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ൻ ത​ല​ശേ​രി ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗവും മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ സി.​ഒ.​ടി. ന​സീ​ർ. അന്തരിച്ച മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ സി.​ഒ.​ടി. ന​സീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ല​ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കാ​യ്യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​നി​താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യെ ത​ഴ​ഞ്ഞ് നേ​ര​ത്തെ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​സ്‌​ലിം വ​നി​ത​യെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മു​സ്‌​ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്. ഇ​താ​ണ് സി​.പി​.എ​മ്മി​ന്‍റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം. പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ത്തി​ൽ മ​ത​വും ജാ​തി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കോ​ളം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ൻ​മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പാർട്ടിയോട് അകന്ന തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കവും സി.പി.എം നടത്തി. കുടുംബത്തേയും കേസിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനാണ് സി.പി.എം ശ്രമിച്ചത്. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തിലാണ് അന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് പോയത്. സി.പി.എം നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനി സജീവമാകും. ഒരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിനു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും സി.ഒ.ടി. നസീർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    2013 ഒക്ടോബര്‍ 27ന് ആണ് കണ്ണൂര്‍ പോലീസ് മൈതാനത്ത് സംസ്ഥാന അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിന്റെ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കു നേരെ എല്‍.ഡി.എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കല്ലെറിഞ്ഞത്. കല്ലേറിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നെഞ്ചിൽ പരുക്കേറ്റു.

    എം.എല്‍.എമാരായ ടി.വി രാജേഷ്, സി.കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട 113 പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. സി.പി.എം നേതാവായിരുന്ന സി.ഒ.ടി. നസീറും കേസില്‍ പ്രതിയായിരുന്നു. പിന്നീട് താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നസീര്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ കണ്ണൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് കോടതി നസീറിനെ രണ്ടു വർഷം കഠിന തടവിനും 10,000 രൂപ പിഴ അടക്കാനും ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. പിന്നീട് താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നസീര്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു.

    ഇതിനിടെ സി.ഒ.ടി നസീറിന് നേരെ വധശ്രമവും നടന്നു. 2019 മേയ് 18-ന് രാത്രി ഏഴു മണിയോടെ, സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ പോകുമ്പോള്‍ കായ്യത്ത് റോഡില്‍വെച്ചാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. എ.എന്‍.ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് വധശ്രമം നടത്തിയതെന്ന് നസീര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ പിടിയിലാകുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:Oommen ChandyCOT NaseerCPMkannur
