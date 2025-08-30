Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:50 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:50 PM IST

    രജിസ്​ട്രേഡ്​ തപാലിന് നാളെ മുതൽ ചെലവ്​ കൂടും

    text_fields
    bookmark_border
    Cost of registered mail to increase from tomorrow
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ത​പാ​ൽ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചെ​ല​വ്​ കൂ​ടും. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ത്തെ സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​ൽ ല​യി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ കീ​ശ ചോ​ർ​ത്താ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​നി മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ക്കാ​ര​ന്​ മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ൽ അ​യ​ക്കാ​നും സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം.

    ‘ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നോ​ടു​കൂ​ടി​യ സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റ്​’ ആ​ണ്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ​യും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ​യും നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. നി​ല​വി​ൽ സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​ന്​ 41.30 രൂ​പ​യും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ലി​ന്​ 26 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​നി​ര​ക്ക്. അ​ക്​​നോ​ള​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ​ഹി​ത​മു​ള്ള ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ലി​ന്​ മൂ​ന്നു​രൂ​പ കൂ​ടി അ​ധി​കം ന​ൽ​ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ലി​നെ സീ​പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ‘ആ​ഡ്​​ ഓ​ൺ’ (കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്) ആ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ക്​​നോ​ള​ജ്​​മെ​ന്‍റി​നു​ള്ള നി​ര​ക്ക്​ മൂ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​രു​പ്പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ലി​ന്‍റെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ 26 രൂ​പ അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​ര​ക്കും (പ​രി​ധി​ക്ക​ക​ത്തു​ള്ള ഭാ​ര​ത്തി​ന്) മൂ​ന്നു​രൂ​പ അ​ക്​​നോ​ള​ജ്​​മെ​ന്‍റി​നും സ​ഹി​തം 29 രൂ​പ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ൽ അ​യ​ച്ച​വ​ർ ഇ​നി 41.30 രൂ​പ സ്പീ​ഡ്​ പോ​സ്റ്റ്​ നി​ര​ക്കും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഡ്​ ത​പാ​ലി​ന്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​ര​ക്കും 10 രൂ​പ അ​ക്​​​നോ​ള​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ കാ​ർ​ഡി​നും ന​ൽ​ക​ണം.

