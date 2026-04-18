    18 April 2026 6:15 AM IST
    18 April 2026 6:15 AM IST

    അഴിമതി: വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണം കൂടുതൽ തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പി​ൽ. വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യി​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ശ​ക്​​ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ന്‍റി ക​റ​പ്​​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ മു​ന്നോ​ട്ടു​ പോ​കു​മ്പോ​ഴും അ​ഴി​മ​തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ അ​ഴി​മ​തി​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം. വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ത്യേ​ന നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്തു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​തെ ഒ​രു​കാ​ര്യ​വും ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഈ ​വ​കു​പ്പ്​ മാ​റി​യെ​ന്ന്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ 41 കേ​സി​ലെ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ​ല സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ മു​ത​ൽ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ച​ത്​ വ​രെ​യു​ണ്ട്.

    ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന റ​വ​ന്യൂ, സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കേ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ. വി​ല്ലേ​ജ്, താ​ലൂ​ക്ക്​ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ കേ​സു​ക​ൾ. 26 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​യ്പാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലും 26 കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പി​ൽ 15 അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​നെ​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​റ​വ​പ്പ​ശു​വാ​യി കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്​ സ​മ്പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 10 മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യം, പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളും അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ പി​ന്നി​ല​ല്ല.

    ഈ ​വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ വീ​ത​വും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ൽ ആ​റും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഞ്ചും മൈ​നി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ജി​യോ​ള​ജി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​വീ​ത​വും വ്യ​വ​സാ​യം, ഫി​ഷ​റീ​സ്​ മൂ​ന്ന്​ വീ​ത​വും ബെ​വ്​​കോ, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി, ജ​ല​വി​ഭ​വം, ട്ര​ഷ​റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ര​ണ്ടു​​വീ​ത​വും വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ൽ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്.

    TAGS: vigilance, investigation, corruption, Local Government Department
    News Summary - Corruption: Vigilance investigation further in the Local Government Department
