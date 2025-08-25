Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:32 AM IST

    കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമില്ല; ന്യാ​യ വി​ലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൊള്ള

    കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​ത്ത ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം
    land fair value
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ മ​റ​യാ​ക്കി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കൊ​ള്ള. സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ ഫെ​യ​ർ വാ​ല്യു (ന്യാ​യ വി​ല) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സ് മു​ത​ൽ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​പ​വാ​ദം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ക​യു​ടെ വി​ഹി​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ധാ​ര​മെ​ഴു​ത്ത് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ മു​ഖാ​ന്ത​രം കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കി​ട​പ്പും പ്ര​കൃ​ത​വും റോ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​യ​ർ വാ​ല്യു തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ഫെ​യ​ർ വാ​ല്യു അ​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സാ​​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​ത്ത ആ​ധാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ എ​ത്ര​കൂ​ടി​യ വി​ല​യി​ട്ടാ​ലും അ​തി​ൽ ത​ർ​ക്കം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ൻ ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    2010നു​ശേ​ഷം യ​ഥാ​സ​മ​യം ​ഫെ​യ​ർ വാ​ല്യു വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ കൃ​ത്യ​നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ജ​​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ധാ​ര​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​തി​ര്, അ​ള​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ തെ​റ്റു​ക​ളും ക്ല​റി​ക്ക​ൽ തെ​റ്റു​ക​ളും കൊ​ള്ള​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ഏ​തു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​മാ​രാ​ണ്. മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ തെ​റ്റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച ആ​ധാ​ര​ത്തി​ന്റെ ​തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ലി​ന് മു​​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യു​ടെ​യും സ്റ്റാ​മ്പ് വേ​ണം.​ ക്ല​റി​ക്ക​ൽ തെ​റ്റി​ന് സ്റ്റാ​മ്പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ല. മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ലി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​തു ജി​ല്ല ര​ജി സ്ട്രാ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​ല ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​മാ​രും വ​ൻ തു​ക വാ​ങ്ങി തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​വ​ർ​ക്കു​മു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ക സം​ഘം സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​തി​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഏ​ത് ‘ക​ടും​കൈ’​ക്കും പ​ണം​മോ​ഹി​ച്ച് പ​ല​രും ത​യാ​റാ​കു​ന്നു. തെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി ആ​ധാ​ര​മെ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ​രും കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​ക​ലി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:registration departmentcorruptionFair value of landKerala News
