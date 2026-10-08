കോർപറേഷനിലെ ‘പരാതി കോക്കസി’ന് പിടിവീഴും

കോർപറേഷനിലെ ‘പരാതി കോക്കസി’ന് പിടിവീഴുംtext_fields
കൊച്ചി: കോർപറേഷനിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്ന് പരാതികൾ തുടർച്ചയായി നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെന്നും കുറെയധികം പേർ ഒരു കോക്കസ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും മേയർ വി.കെ. മിനിമോൾ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിജിലൻസ് തന്നെ ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ഈ കോക്കസിൽ പെട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. വിവരാവകാശ നിയമം പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പരാതി നല്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തെ തടയില്ലെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി. 2000ത്തോളം പരാതിയൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്നു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിധിയിലധികം ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാതികൾ വന്നാൽ പരാതി നൽകിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസിന് കൈമാറാനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടാനും കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായും മേയർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾക്കായി കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നഗരത്തിലെ വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിനെതിരായ പരാതി തീർപ്പാക്കുന്നതിനും തുടർനടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 25,000 രൂപാ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കോർപറേഷൻ ഓവർസിയറും ഇടനിലക്കാരനും വിജിലൻസ് പിടിയിലായിരുന്നു.
കെട്ടിടനിർമാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ഇടനിലക്കാരൻ ആദ്യം പരാതി നൽകുകയും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ലക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് 25,000 രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അനാവശ്യ പരാതി നൽകി, കൈക്കൂലിക്ക് കളമൊരുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണപക്ഷ കൗൺസിലറായ ജിസൺ ജോർജ് ഉന്നയിച്ചു. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ക്ഷേമകാര്യ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആൻറണി പൈനുതറയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പി.ആൻഡ്.ടിക്കാരെ കൈവെടിയരുത്
മുണ്ടംവേലി ഫ്ലാറ്റിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന പി.ആൻഡ് ടി കോളനിക്കാരെ കൃത്യമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാവണമെന്ന് കൗൺസിലർമാരിൽ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയത്തിനുമപ്പുറം ആ ഫ്ലാറ്റിൽ കുറേ ജീവനുകളുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണമെന്നും അവരെ അടിയന്തിരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ കോർപറേഷൻ സർക്കാറിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകാരായ ജി.സി.ഡി.എയെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മുണ്ടംവേലി ഫ്ലാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടി അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആൻറണി പൈനുതറ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജി.സി.ഡി.എയുടെ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബി.െജ.പി കൗൺസിലർ പ്രിയ പ്രശാന്തും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിൽ കോർപറേഷനുമായി ത്രികക്ഷി കരാറാണെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ കരാർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കോർപറേഷൻ അറിയാതെ ജി.സി.ഡി.എ പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അയ്യപ്പൻകാവ് ഡിവിഷനിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലർ എ.കെ. അജിത്കുമാർ കൗൺസിൽ മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. കുടുംബശ്രീ സമൃദ്ധി ഹോട്ടൽ, ഇന്ദിര കാൻറീൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗൺസിലിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ഇതിനിടെ അജണ്ടകളെല്ലാം പാസാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മേയർ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു.
വഴിയോരകച്ചവടം ഇനി ‘ശരിയായി’ മാത്രം
നഗരത്തിലെ അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനും പൂട്ടു വീഴും. ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഹൈകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം നടപ്പാത ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ചതായും എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസുൾപ്പെടെ ചേർന്നുള്ള എവിക്ഷൻ ടീമാണ് ഇതിനിറങ്ങുന്നത്. നിലവിലുള്ള താൽകാലിക ലൈസൻസുകൾ പകർപ്പെടുത്ത് ഒന്നിലധികം പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇത് പരിപൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി സ്ഥിരം പെർമിറ്റ് നൽകുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറും.
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