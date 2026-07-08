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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 July 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 7:01 AM IST

    കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസ് അടഞ്ഞുതന്നെ; സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ ഉ​റ​പ്പ് പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല

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    കോറോ ഹെൽത്ത് ഓഫിസ് അടഞ്ഞുതന്നെ; സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ ഉ​റ​പ്പ് പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല
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    കൊ​ച്ചി: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കൂ​ട്ട​പ്പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കോ​റോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ ഉ​റ​പ്പ് പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ ഹാ​ജ​ർ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഓ​ഫി​സി​നു പു​റ​ത്ത് കാ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഈ ​രീ​തി തു​ട​രും. ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​ല്ല. തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് രേ​ഖ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പി​രി​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ശ്നം ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും -മ​ന്ത്രി ബി​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ
    കൊ​ച്ചി: കോ​റോ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട ന​ട​പ​ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ബി​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ക​മ്പ​നി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ജൂ​ലൈ പ​ത്തി​ന് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണെ​ങ്കി​ലും കോ​റോ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്. മു​ന്നൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് നി​യ​മം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്, അ​തു​കൊ​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക്ക് എ​തി​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സ്ഥാ​പ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും ഇ​ട​പെ​ട​ണം -ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ
    കൊ​ച്ചി: കൊ​റോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്കി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഒ​രു മു​ൻ​കൂ​ർ അ​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കൂ​ടി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​ക്ക് ക​ത്തു​ന​ൽ​കി.

    800ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖേ​ന അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വാ​ഭാ​വി​ക നീ​തി​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​തേ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൂ​ട്ട​പ്പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മ​ഗ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:Kochilabour lawoffice closeKozhikode
    News Summary - Coro Health Office Remains Closed
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