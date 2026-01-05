Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:42 PM IST

    കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം അരി; ‘കെ-​റൈ​സ്’ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ

    കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം അരി; ‘കെ-​റൈ​സ്’ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ-​ക​ർ​ഷ​ക കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ബ​ദ​ലു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ർ​ഷി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ചു​ള്ള ദ്വി​ത​ല സം​ഭ​ര​ണ മാ​തൃ​ക ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നാ​യി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​രു​ന്ന സീ​സ​ണി​ല്‍ ത​ന്നെ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​കു​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ർ​ഷി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ക്കും. പി.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വാ​യ്പ​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ന് ന​ൽ​കും. ജി​ല്ല/​താ​ലൂ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ൽ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ഓ​ഹ​രി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ നോ​ഡ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ക്കു​ക. നോ​ഡ​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മി​ല്ലു​ക​ളി​ലോ, വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മി​ല്ലു​ക​ളി​ലോ, സ്വ​കാ​ര്യ മി​ല്ലു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ നെ​ല്ല് സം​സ്‌​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും. സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി സ​പ്ലൈ​കോ ആ​യി​രി​ക്കും.

    മി​ച്ച ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത മൂ​ലം നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ വാ​യ്പ പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. നോ​ഡ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മൂ​ല​ധ​ന വാ​യ്പ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് വ​ഴി ന​ൽ​കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, ഭ​ക്ഷ്യ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്, പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​തി​നി​ധി, കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്, നോ​ഡ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം, തു​ക വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    സം​ഭ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് നെ​ല്ലി​ന്റെ സം​ഭ​ര​ണ തു​ക ല​ഭ്യ​മാ​കും. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്നം ന​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വി​ല സ്ഥി​ര​ത​യും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം അ​രി ‘കേ​ര​ള റൈ​സ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​മാ​തൃ​ക മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍, വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര്‍, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചീ​ഫ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ.​എം. എ​ബ്ര​ഹാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

