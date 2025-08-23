Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 8:15 AM IST

    സഹകരണ ഓണം വിപണി 26 മുതല്‍; 13 ഇ​നം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ബ്സി​ഡി​യിൽ

    30 മു​ത​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ വി​ൽ​പ​ന
    സഹകരണ ഓണം വിപണി 26 മുതല്‍; 13 ഇ​നം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ബ്സി​ഡി​യിൽ
    കൊ​ച്ചി: സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്‍സ്യൂ​മ​ര്‍ ഫെ​ഡ് മു​ഖേ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ ഓ​ണം വി​പ​ണി ഈ ​മാ​സം 26 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ല് വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ക്കും. 26 വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ന്‍. വാ​സ​വ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    1800 ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. വി​പ​ണി​യി​ൽ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ കൂ​പ്പ​ണും സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 13 ഇ​നം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രി, പ​ച്ച​രി, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഉ​ഴു​ന്ന്, ചെ​റു​പ​യ​ര്‍, ക​ട​ല, തു​വ​ര പ​രി​പ്പ്, വ​ന്‍പ​യ​ര്‍, മു​ള​ക്, മ​ല്ലി, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ബ്സി​ഡി​യോ​ടെ സ​പ്ലൈ​കോ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ല്‍ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 30 മു​ത​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലാ​യി​രി​ക്കും വി​ൽ​പ​ന. മ​റ്റ് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ബ്സി​ഡി ഇ​ല്ലാ​തെ പൊ​തു​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​നേ​ക്കാ​ള്‍ 10 മു​ത​ല്‍ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വോ​ടു​കൂ​ടി​യും വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തും.

    ഓണച്ചന്തകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വി.എഫ്​.പി.സി.കെ ജീവനക്കാർ

    കൊ​ച്ചി: ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ന്‍റ്​ ഫ്രൂ​ട്ട്​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ ചീ​ഫ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25ന​കം ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ഓ​ണ​സ​മൃ​ദ്ധി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ത​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ത്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ നോ​ട്ടി​സാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ക​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

    ജൂ​ണി​ലെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഗ​ഡു​വാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ ഓ​ഫി​സി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന ഷി​ജോ​യു​ടെ ആ​ത്​​ഹ​ത്യ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ജൂ​ണി​ലെ ഒ​രു ഗ​ഡു ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നൊ​പ്പം സ്വ​ന്തം ശ​മ്പ​ളം മു​ട​ങ്ങി​യ​തും ഷി​ജോ​യെ മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:subsidyOnam 2025
