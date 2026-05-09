Madhyamam
    Posted On
    date_range 9 May 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 10:30 PM IST

    പാചകവാതക വിതരണം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ

    പാചകവാതക വിതരണം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണം വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വും ബു​ക്കി​ങ്ങി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​താ​മ​സ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​മൂ​ലം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ അ​ടു​പ്പ്​ എ​രി​യു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സി​ലി​ണ്ട​ർ ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ല​ധി​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും. ബോ​ട്ട്‌​ലി​ങ് പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ളി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ സ്റ്റോ​ക്കി​ലെ കു​റ​വു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തി​യാ​ലും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സി​ലി​ണ്ട​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ബ​ദ​ൽ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ത​ര​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

    TAGS:crisissupplyCooking GasLPG GasKerala News
    News Summary - Cooking gas supply in crisis again
