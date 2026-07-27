Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാചക വാതകം വേണോ?;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 July 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 8:15 AM IST

    പാചക വാതകം വേണോ?; ഇ-കെ.വൈ.സി നിർബന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    ജൂലൈ 31നകം ഇ-കെ.വൈ.സി (ബയോമെട്രിക്) പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ വിതരണം തടസ്സപ്പെടും
    പാചക വാതകം വേണോ?; ഇ-കെ.വൈ.സി നിർബന്ധം
    cancel

    മാനന്തവാടി: ജൂലൈ 31നകം ഇ-കെ.വൈ.സി (ബയോമെട്രിക്) പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പാചക വാതക വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത. ഇതിനാൽ ഇനിയും നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ ഉടൻ ഇ-കെ.വൈ.സി നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഗ്യാസ് ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചു.

    ആരൊക്കെ ഇ-കെ.വൈ.സി ചെയ്യണം?

    • ഇതുവരെ ഒരിക്കലും ഇ-കെ.വൈ.സി (ബയോമെട്രിക്) ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും നിർബന്ധമായി ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കണം.
    • ഇതിനകം ഇ-കെ.വൈ.സി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
    • പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന ഗുണഭോക്താക്കളും നിലവിൽ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളും എല്ലാ വർഷവും ഇ-കെവൈസി പുതുക്കണം

    ഉടമ മരിച്ചാൽ

    • പാചകവാതക കണക്ഷൻ ഉടമ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ നിയമാനുസൃത അവകാശിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയശേഷം ഇ-കെ.വൈ.സി (ബയോമെട്രിക്) പൂർത്തിയാക്കണം.
    • കണക്ഷൻ ഉടമ സ്ഥിരമായി പുറത്താണെങ്കിൽ, വിദേശത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് കണക്ഷൻ അർഹരായ അവകാശിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി ഇ-കെ.വൈ.സി നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കണം.

    എവിടെയൊക്കെ സൗകര്യം?

    • ഇ-കെ.വൈ.സി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാ അക്ഷയ സെന്ററുകളിലും, സി.എസ്.സി (കോമൺ സർവിസ് സെന്റർ) കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡെയ്ൻ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലും സേവനം ലഭ്യമാണ്.

    ജൂലൈ 31നകം പരമാവധി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലഭ്യമായ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ബോധവത്കരണവും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് കുളങ്ങരത്ത്, സയ ഇൻഡെയ്ൻ സർവിസസ് ഇ-കെ.വൈ.സി കോഓഡിനേറ്റർ കെ.പി. സലീം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MandatoryCooking GasBiometricKerala News
    News Summary - Need cooking gas?; E-KYC mandatory
    Similar News
    Next Story
    X