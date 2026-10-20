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    വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ മന്ത്രിയെ മറികടന്ന് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ‘സൂപ്പർ ഭരണം’; സ്കോൾ കേരളയിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാനാക്കാൻ നിയമാവലി ഭേദഗതിക്കും നിർദേശം

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    https://www.madhyamam.com/tags/education-department
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ മ​ന്ത്രി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടും​​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ. വ​കു​പ്പി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും കൈ​ക​ളി​ലു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലേ​ക്ക്​ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളും ക​ത്തു​ക​ളും ദി​നം​പ​ത്രി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​സ​ജി​ത്ത്​ ബാ​ബു.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യു​ള്ള സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള (പ​ഴ​യ ഓ​പ​ൺ സ്​​കൂ​ൾ)​യു​ടെ എ​ക്സ്​​ഒ​ഫീ​ഷ്യോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ദ​വി​യോ​ടെ വ​കു​​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ വൈ​സ് ​ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​മാ​വ​ലി ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് ക​ര​ട് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​സ​ജി​ത്ത്​ ബാ​ബു ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ വൈ​സ്​​ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ​താ​ണ്​ സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള ഘ​ട​ന. എ​ന്നാ​ൽ, ത​നി​ക്ക്​ എ​ക്സ്​​ഒ​ഫീ​ഷ്യോ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി അ​റി​യാ​തെ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന രീ​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, പ​ക​രം സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ സീ​നി​യ​റാ​യ വ്യ​ക്​​തി​യെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ഖാ​ദ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി അ​റി​യാ​തെ സ​ജി​ത്ത്​ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്​ മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സം​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​താ മി​ഷ​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്​ ​ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തും മ​ന്ത്രി അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ്.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി, സീ​മാ​റ്റ്, എ​സ്.​ഐ.​ഇ.​ടി, എ​സ്.​എ​സ്.​കെ, സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള, മ​ഹി​ളാ സ​മ​ഖ്യ സൊ​സൈ​റ്റി, സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ റി​സോ​ഴ്​​സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ, കൈ​റ്റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ​വി സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വ​യം എ​ടു​ത്ത​ണി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ്​ ക​ത്തി​ലെ നി​​ർ​ദേ​ശം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ മി​ക്ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​ല്ല. മ​ന്ത്രി അ​റി​യാ​തെ ത​ന്നി​ഷ്ട​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​കു​പ്പി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന പ​രാ​തി ഇ​തി​ന​കം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ത്തി. മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കെ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലെ കീ​ഴു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ‘കൈ​റ്റ്’​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​ച്ച സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ഇ​തി​ന​കം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൈ​റ്റി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രു​​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി 2027 മേ​യ്​ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്ത്. കൈ​റ്റി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ അ​റേ​ഞ്ച്​​മെ​ന്‍റി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി 2026 മാ​ർ​ച്ച്​ 31ന്​ ​ശേ​ഷം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൈ​റ്റി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ച്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്ത്.

    2027 മേ​യ്​ 31 വ​രെ ഇ​വ​രു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27ലെ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഫ​യ​ൽ മ​ന്ത്രി കാ​ണാ​തെ​യാ​ണ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റി​ലെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫ​യ​ൽ നീ​ക്ക​രേ​ഖ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

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