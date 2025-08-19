Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസോളാർ; ഫിക്​സഡ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:26 AM IST

    സോളാർ; ഫിക്​സഡ്​ ചാർജിനെച്ചൊല്ലിയും പോര്

    text_fields
    bookmark_border
    • കമീഷൻ തെളിവെടുപ്പിന്​
    • 27ന്​ ​രാ​വി​ലെ ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ർ​ട്ട്​ ഹാ​ളി​ലാ​ണ്​ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ​
    സോളാർ; ഫിക്​സഡ്​ ചാർജിനെച്ചൊല്ലിയും പോര്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​​ക്കി​ടെ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ പി​രി​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും പോ​ര്​ മു​റു​കു​ന്നു. ​പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്ഥി​രം ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ഫി​ക്സ‌​ഡ് ചാ​ർ​ജ്. ഇ​ത്​ നേ​ര​ത്തേ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് (ഇം​പോ​ർ​ട്ട്) മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. 2022 ന​വം​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ മൊ​ത്തം വൈ​ദ്യു​തി​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ‘ആ​കെ പ്ര​തി​മാ​സ ഉ​പ​ഭോ​ഗം’ എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ണം​മു​ട​ക്കി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​തു​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ വാ​ദം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റെഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​ഡി.​എ​സ്.​പി.​സി പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​ക തു​ക കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്​ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​ക​തു​ക പ​ലി​ശ​സ​ഹി​തം തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​​​​​​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. 27ന്​ ​രാ​വി​ലെ ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ർ​ട്ട്​ ഹാ​ളി​ലാ​ണ്​ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:solarregulatory commissionKSEB
    News Summary - controversy on solar fixed charge
    Similar News
    Next Story
    X