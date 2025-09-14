Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Sept 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 6:50 AM IST

    അമീബിക്​ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ‘പഠന റിപ്പോർട്ടിലും’ അബദ്ധം പിണഞ്ഞ്​ ആരോഗ്യമന്ത്രി

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തെ പ​ഠ​ന​മെ​ന്ന്​​ മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ട്ട​ത്​ പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​
    അമീബിക്​ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ‘പഠന റിപ്പോർട്ടിലും’ അബദ്ധം പിണഞ്ഞ്​ ആരോഗ്യമന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത്​ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി പ​ട​രു​മ്പോ​ഴും മ​ര​ണ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തെ​ചൊ​ല്ലി​യും വി​വാ​ദം. 2013ൽ ​ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലോ, അ​മീ​ബി​ക് കേ​സു​ക​ളി​ലോ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്​ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​ന്നെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ 2018ലാ​ണ്​ ആ ​പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​തം.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ട്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ 2013ൽ ​അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്​​ക ജ്വ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി ജേ​ർ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 2013ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ഠ​നം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ 2018ൽ ​ആ​ണ്. അ​ത്​ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം (അ​മീ​ബി​ക്​ മെ​നി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ്) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ക​ണ്ണി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ‘കോ​ർ​ണി​യ അ​ൾ​സ​ർ’ കേ​സു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്. അ​ത്​ അ​മീ​ബ മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ‘നെ​ഗ്ലേ​റി​യ ഫൗ​ളേ​റി’ എ​ന്ന അ​മീ​ബ എ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജേ​ർ​ണ​ൽ ഓ​ഫ്​ മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പേ​ജി​ൽ നി​ന്ന്​ 2018 എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ തീ​യ​തി​യും ജേ​ർ​ണ​ലി​ന്‍റെ പേ​രും മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യാ​ണ്​ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ മ​​ന്ത്രി ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ്​ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തെ​റ്റാ​യി കാ​ണി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ ​പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു, എ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു, ഏ​തൊ​ക്കെ വ​യ​സ്സു​കാ​രു​ടെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്, 64 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കി​ണ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ രോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ട്. പ​ക്ഷെ അ​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി. അ​ത്​ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ്​ അ​നു​മാ​നം. പ​​ക്ഷെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. അ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ത്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​​പ്പി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി കു​റി​ച്ച​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മേ​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രി​കെ വ​ന്നു​പ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

