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    ഒരു കസേരക്ക് രണ്ടു മേധാവികൾ; മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് അവഗണിച്ച് നിയമനം

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    https://www.madhyamam.com/tags/pollution-control-board
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    കോ​ട്ട​യം: ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ നീ​ക്കം. ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ ബോ​ർ​ഡി​ന്​ കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ ര​ണ്ടു ജി​ല്ല മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​യി.

    ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പി.​ബി. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി ജി​ല്ല മേ​ധാ​വി​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഓ​ഫി​സി​ലെ​ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നോ​ബി​യോ​ട് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൺ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ നോ​ബി കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തോ​ടെ ഒ​രേ ഓ​ഫി​സി​ൽ ര​ണ്ടു ജി​ല്ല മേ​ധാ​വി​ക​ളെ​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി. ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടെ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തു തു​ട​രാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി​യോ​ട്​ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ചീ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഖേ​ന ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ. സീ​നി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി​യേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു സ്ഥാ​നം താ​ഴെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ടു​ത്ത് നി​യ​മി​ച്ച നോ​ബി.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് ​ മാ​റ്റം കി​ട്ടി കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ വ​ന്ന​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ്. ജൂ​ണി​ൽ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം കി​ട്ടി​യ അ​വ​രെ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ആ​ദ്യം സ്​​റ്റേ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ത​ള്ളി. അ​പ്പീ​ലി​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്​​റ്റേ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

    ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ച്, ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​ടു​ത്ത ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യു​ള്ള ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യി​ലും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തി​ന്‍റെ സാം​ഗ​ത്യ​ത്തി​ലും സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്ഥി​രം ജി​ല്ല മേ​ധാ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ആ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കോ​ട്ട​യ​ത്ത് ത​ന്നെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം.

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